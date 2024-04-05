Цены на некоторые виды мяса изменились: сколько сейчас стоят говядина, буженина и бекон

Кое-что подорожало почти на 9 гривен

Некоторые виды мясной продукции постепенно растут в Украине. Такие изменения коснулись говядины, бекона и буженины.

Наибольшее удорожание произошло на бекон, ведь за месяц его стоимость выросла на 9 гривен. Актуальные цены в супермаркетах обнародовал сайт Минфин.

Цены на говядину

В настоящее время говяжий гуляш в среднем стоит 278,79 гривны за килограмм. Самая большая его стоимость имеется в Megamarket, 339 гривен, а самая маленькая есть у Auchan — 238, 90 гривен.

Если сравнивать с мартовским ценником, продукт подорожал почти на гривну.

Что касается ребер, то пока их цена остается стабильной — 162,95 гривны за килограмм.

Стоимость бекона в магазинах

Бекон "Укрпромснаб" с марта подорожал почти на 9 гривен и в настоящее время в среднем продается по 408 гривен за килограмм. Самый низкий ценник стоит в магазине Auchan, 379 гривен, а самый высокий в Metro — 437,29 гривны.

Цены на буженину

Стоимость буженины Янтрань в магазинах колеблется от 464,40 до 501 гривны. В период марта-апреля она подорожала на 15 копеек.

В супермаркетах ценники на буженину Ятрань, запеченную с черносливом, колеблются от 519 до 556,20 г. В период марта-апреля ее стоимость не изменилась — 537,60 гривны за кило.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине подешевели некоторые виды алкоголя.