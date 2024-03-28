В Україні подорожчав популярний вид м’яса: які зараз ціни у супермаркетах

Цінник змінився на понад 10 гривень

До кінця березня у списку продуктів, які почали дорожчати, опинилася і яловичина. Стало відомо, які зараз ціни на м’ясо у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", за останній місяць злетіла вартість яловичих ребер, а також гуляш. При цьому зростання цін на це м’ясо спостерігається протягом кількох місяців.

Так, зараз у великих супермаркетах яловичі ребра коштують 162,95 гривні за кілограм. Місяцем раніше цей продукт можна було придбати за 160,95.

Зазначається, що ціни на ребра стрімко зростають із листопада 2023 року. Найдешевше продукт стоїть в "Ашан".

Ціна на гуляш зросла за останній місяць із 267,70 до 278,79. таким чином, вартість змінилася з лютого до березня на 11,09. Продукт почав дорожчати з вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у великих українських супермаркетах різко впали ціни на домашнє сало. Усього за місяць цей продукт став дешевшим практично на 60 гривень. Стало відомо, які зараз ціни на сало і де вигідніше його придбати.