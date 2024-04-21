Ціни на основні інгредієнти впали, але… Чому приготування паски цьогоріч може влетіти у копієчку
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Вартість наблизиться до 180 грн за 1 кілограм
Цьогорічний Великодній кошик прогнозується значно дорожчим. Так навіть приготування домашньої випічки може влетіти у копієчку.
Хоча переважна частина інгредієнтів паски радує зниженими цінами. Чому ж виникла така тенденція, пояснили фахівці у публікації Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".
Зазначається, що, щоб приготувати випічку за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 штук яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок), потрібно витратити 179,8 грн за 1 кг. І це на 5,8% більше, ніж витрачали українці торік — 169,88 грн.
На перший погляд, таке здорожчання не логічне, адже ціни на основні інгредієнти відчутно знизились: вартість яєць стала меншою на близько 30%, цукру — на 15%, а також пшеничного борошна на 5%. Проте варто звернути увагу на те, що інші компоненти здорожчали. Так вершкове масло тепер коштує більше на 16,4%, молоко — на 13,6%, дріжджі — на 9,6%, родзинки — на 15,6%.
Відповідно, варто очікувати, що ціна на паски у магазинах буде також більшою за торішню.
На думку експертів, зростання цін на більшість цих товарів стало наслідком воєнних дій в Україні, а саме:
- суттєва втрата вітчизняної економіки;
- скорочення виробництва;
- здорожчання енергоносіїв;
- ускладнення внутрішнього переміщення продукції.
Раніше "Телеграф" писав, що хоча деякі овочі борщового набору, наприклад білоголова капуста, поступово дорожчають, але картопля не потрапила у цей список. За тиждень її вартість впала на 14% і здешевшання товару може протриматись і надалі.