Чемпіонат України з футболу, 24-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Чемпіонська гонка у розпалі
У п’ятницю, 11 квітня, матчем ЛНЗ — "Шахтар" стартує 24-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру черкаський клуб відверто розчарував, а тому спробує реабілітуватися перед рідними вболівальниками.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Кривбас" та "Динамо".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)
П’ятниця, 11 квітня
15:30 ЛНЗ — "Шахтар"
Субота, 12 квітня
13:00 "Кривбас" — "Динамо"
15:30 "Рух" — "Олександрія"
18:00 "Оболонь" — "Чорноморець"
Неділя 13 квітня
13:00 "Ворскла" — "Полісся"
15:30 "Лівий Берег" — "Колос"
18:00 "Зоря" — "Верес"
Понеділок, 14 квітня
15:30 "Інгулець" — "Карпати"
Нагадаємо, нещодавно в українському футболі пролунав скандал, в епіцентрі якого опинився футболіст донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Гравець неоднозначно прокоментував результат харківського дербі.