Чемпіонат України з футболу, 24-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіонська гонка у розпалі

У п’ятницю, 11 квітня, матчем ЛНЗ — "Шахтар" стартує 24-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру черкаський клуб відверто розчарував, а тому спробує реабілітуватися перед рідними вболівальниками.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Кривбас" та "Динамо".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 24-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 11 квітня

15:30 ЛНЗ — "Шахтар"

Субота, 12 квітня

13:00 "Кривбас" — "Динамо"

15:30 "Рух" — "Олександрія"

18:00 "Оболонь" — "Чорноморець"

Неділя 13 квітня

13:00 "Ворскла" — "Полісся"

15:30 "Лівий Берег" — "Колос"

18:00 "Зоря" — "Верес"

Понеділок, 14 квітня

15:30 "Інгулець" — "Карпати"

Турнірне становище команд після 23 туру УПЛ

Нагадаємо, нещодавно в українському футболі пролунав скандал, в епіцентрі якого опинився футболіст донецького "Шахтаря" Георгій Судаков. Гравець неоднозначно прокоментував результат харківського дербі.