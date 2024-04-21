Цены на основные ингредиенты упали, но… Почему приготовление кулича в этом году может влететь в копеечку

Стоимость приблизится к 180 грн за 1 килограмм

Пасхальная корзина этого года прогнозируется значительно дороже. Так даже приготовление домашней выпечки может влететь в копеечку.

Хотя подавляющая часть ингредиентов кулича радует пониженными ценами. Почему же возникла такая тенденция, объяснили специалисты в публикации Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что, чтобы приготовить выпечку по традиционному рецепту (700 г муки, 6 штук яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма), нужно потратить 179,8 грн за 1 кг. И это на 5,8% больше, чем тратили украинцы в прошлом году — 169,88 грн.

На первый взгляд такое удорожание не логично, ведь цены на основные ингредиенты ощутимо снизились: стоимость яиц стала меньше на около 30%, сахара — на 15%, а также пшеничной муки на 5%. Однако следует обратить внимание на то, что другие компоненты подорожали. Так сливочное масло теперь стоит больше на 16,4%, молоко – на 13,6%, дрожжи – на 9,6%, изюм – на 15,6%.

Соответственно, стоит ожидать, что цена на пояса в магазинах будет также больше прошлогодней.

По мнению экспертов, рост цен на большинство этих товаров явился следствием военных действий в Украине, а именно:

существенная утрата отечественной экономики;

сокращение производства;

удорожание энергоносителей;

усложнение внутреннего перемещения продукции.

Ранее "Телеграф" писал, что хотя некоторые овощи борщового набора, например белокочанная капуста, постепенно дорожают, но картофель не попал в этот список. За неделю ее стоимость упала на 14% и удешевление товара может продержаться и дальше.