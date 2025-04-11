У Луцькому ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК: подробиці

Тіло чоловіка направлене на судову медичну експертизу

Голова військово-лікарської комісії знайдений мертвим на робочому місці 11 квітня у приміщенні Луцького ТЦК та СП. Він міг померти природною смертю.

Про це "Телеграфу" повідомили в поліції Волинської області. Журналісту зазначили, що повідомлення про виявлене тіло чоловіка без ознак життя до поліції надійшло вранці.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Тілесних ушкоджень не виявлено. Помер природною смертю. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань", — сказали в поліції.

Наразі тіло чоловіка направлене на судову медичну експертизу для з'ясування обставин. Тож деталі будуть згодом.

"Телеграфу" не сказали ім'я померлого, але місцеве видання "Конкурент" пише, що ймовірніше мова йде про голову ВЛК – лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

Нагадаємо, у Дніпрі водій легковика Tesla наїхав на військовослужбовця ТЦК і деякий час возив його капотом. Йому загрожує покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що на Хмельниччині двоє чоловіків побили співробітника територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент стався під час виконання військовослужбовцем його обов'язків.