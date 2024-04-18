М'ясо подорожчало: актуальні ціни продуктів на ринку Києва

Яйця стали дешевшими

Ціни на популярні продукти в Україні постійно змінюються. На ринках Києва спостерігається подорожчання м'яса.

Дещо знизилася вартість овочів. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вирізка свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Ошийок у таку ж ціну — 240 грн за кг. Найдешевша свина задня частина, її ціна 150 гр/кг.

Середня ціна на сало на Столичному ринку — 150 грн за кг.

М'ясо птиці

Найдешевша курятина — тушка коштує в середньому 77 грн за кг. Куряче філе можна придбати за 139 грн/кг.

Куряче крило по 67 грн за кг. Куряче стегенце — 104 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Філе індички можна купити за 195 грн/кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг. Індиче стегно по 190 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Ціна на яловичину шию б/к складає 220 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому коштує 270 грн/кг.

Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина вирізка коштує 700 грн за кг.

Баранина

Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 230 грн за кг. Задня нога на кості — 250 грн/кг.

Баранина корейка коштує 400 грн/кг. Ошийок можна придбати за 180 грн за кг.

Ціни на овочі

Картоплю можна придбати за 15 грн за кг. Молоду картоплю на Столичному ринку продають по 150 грн/кг.

Цибуля в середньому коштує 14 грн за кг. Цибуля зелена по 50 грн за пучок. Морква — 13 грн/кг. Капуста білокачанна коштує 12 грн за кг.

Буряк продають по 12 грн за кг. Редиску можна купити по 40 грн за кг.

Середня ціна на огірки 80 грн/кг. Помідори червоні — 80 грн, рожеві по 160 грн за кг.

Свіжий перець можна придбати по 140-150 грн за кг. Часник по 120 грн.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають по 25 грн за кг. Груша по 90 грн/кг.

Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг. Ківі по 100 грн за кг.

Ящик бананів пропонують за 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг, молдовський виноград за 110 грн. Лимон в середньому коштує 55 грн/кг.

Ціни на яйця

Вартість яєць дещо знизилася. Курячі С0, 10 шт коштує в середньому 35 грн. Яйця категорії СВ по 42 грн.

Яйця перепелині, 20 шт можна придбати за 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть трохи відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що цього тижня у Києві пройдуть продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.