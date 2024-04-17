Ціна за тиждень зросла на 40%: який овоч борщового набору дорожчатиме надалі

Цінники не перевищують 13 гривень

Популярні продукти в Україні стрімко дешевшають, але торішня капуста продовжує дорожчати. За один тиждень її ціна виросла на 40% і така тенденція може зберегтись і надалі.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, зниження вартості на білоголову капусту поступово відбувається через 2 причини. Наразі капуста, яка вирощена у 2023 році, коштує від 8 до 13 гривень за кілограм.

За словами експертів, на тлі скорочення товару та високого попиту фермери, що мають достатні запаси капусти, почали підвищувати ціни. Згідно з цим, учасники ринку прогнозують, що така тенденція, ймовірно, збережеться надалі, адже запаси у господарствах скорочуються.

Водночас аналітики проєкту зазначають, що зараз вартість білокачанної капусти в середньому на 38% нижче, аніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на один овоч борщового набору продовжують бити рекорди. За словами експертів, така ситуація пов'язана зі зниження попиту, збільшенням пропозиції некондиції та зменшення запасів у сховищах.