Не "Ігорович" чи "Ігоревич". Як звучить це по батькові за новим українським правописом

Інколи виникають питання щодо певних слів

Деякі українські по батькові викликають сумніви щодо їхньої правильної вимови та написання. Крім того, деякі з них змінилися через нові правила правопису в Україні.

"Телеграф" розповідає, як правильно за новим правописом утворюється по батькові від імені Ігор. З цим і раніше була плутанина, як правильно — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович? Ба більше, навіть в свідоцтвах про народження часто це по батькові вказане з помилкою (Ігоревич).

За правилами українського правопису, які існували раніше, по батькові від імені Ігор було Ігорович. А кличний відмінок цього імені — Ігоре.

У 2024 році набув чинності новий правопис. Згідно з ним, тепер до Ігоря правильно звертатися "Ігорю". Правильне по батькові його дітей тепер — "Ігорьович".

"Згідно з чинним Українським правописом (§ 67 "Поділ на групи") чоловічі імена Ігор та Лазар — це іменники чоловічого роду, які належать до м’якої групи ІІ відміни, тому відмінюються вони так само, як цар, кобзар, лікар. Отже, в імені по батькові слід писати м'який знак, як у Васильович: Ігорьович, Лазарьович", — пояснила редакторка Ольга Васильєва на своїй Facebook-сторінці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Віталія — "Віталію" чи "Віталіє". Деякі мають з цим труднощі.