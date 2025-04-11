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Не "Ігорович" чи "Ігоревич". Як звучить це по батькові за новим українським правописом

Автор
Олена Руденко
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Україна перейшла на новий правопис
Україна перейшла на новий правопис. Фото Колаж "Телеграф"

Інколи виникають питання щодо певних слів

Деякі українські по батькові викликають сумніви щодо їхньої правильної вимови та написання. Крім того, деякі з них змінилися через нові правила правопису в Україні.

"Телеграф" розповідає, як правильно за новим правописом утворюється по батькові від імені Ігор. З цим і раніше була плутанина, як правильно — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович? Ба більше, навіть в свідоцтвах про народження часто це по батькові вказане з помилкою (Ігоревич).

За правилами українського правопису, які існували раніше, по батькові від імені Ігор було Ігорович. А кличний відмінок цього імені — Ігоре.

У 2024 році набув чинності новий правопис. Згідно з ним, тепер до Ігоря правильно звертатися "Ігорю". Правильне по батькові його дітей тепер — "Ігорьович".

"Згідно з чинним Українським правописом (§ 67 "Поділ на групи") чоловічі імена Ігор та Лазар — це іменники чоловічого роду, які належать до м’якої групи ІІ відміни, тому відмінюються вони так само, як цар, кобзар, лікар. Отже, в імені по батькові слід писати м'який знак, як у Васильович: Ігорьович, Лазарьович", — пояснила редакторка Ольга Васильєва на своїй Facebook-сторінці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно звертатися до Віталія — "Віталію" чи "Віталіє". Деякі мають з цим труднощі.

Теги:
#Українська мова #Правила #По батькові #Новий український правопис