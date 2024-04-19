Пропозиції багато, але якість "страждає": який популярний овоч продовжує дешевшати

І хоча зараз він дешевшає, однак все одно у 2,7 раза дорожче, аніж торік

І хоча деякі овочі борщового набору, наприклад білоголова капуста, поступово дорожчають, але картопля не потрапила у цей список. За тиждень її вартість впала на 14% і здешевшання товару може протриматись і надалі.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, фермери змушені знижувати ціни на цей овоч через 3 причини. Наразі вартість картоплі коливається в межах від 12 до 17 гривень за кілограм.

За словами гравців на ринку, негативна тенденція є наслідком великої пропозиції картоплі, зменшенням попиту на ринку та частого небажання покупців закуповувати товар через його низьку якість.

"Зазначимо, що наразі картопля в Україні коштує в середньому у 2,7 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року", — пояснюють експерти.

Щодо прогнозу майбутніх цін на картоплю, то українські фермери кажуть о подальшім здешевшанні в цьому сегменті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на твердий сир та ковбасу в українських магазинах почали падати. Один з них змінив цінник з різницею майже 90 гривень.