З представником США та цікавими новинами для України: стартувало чергове засідання "Рамштайну"

Німеччина і Британія вперше спільно очолять зустріч "Рамштайну"

11 квітня 2025 року у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться історична зустріч Української контактної групи з питань оборони (формат "Рамштайн"), яка вперше пройде під спільним головуванням міністрів оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Великої Британії Джона Гілі.

На зустрічі, де очікується присутність Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Хегсета, близько 40 країн обговорюватимуть подальшу військову підтримку України. Про це повідомили "Телеграфу" у прескоманді німецької делегації НАТО.

Ключовою новиною стало створення дев'ятої коаліції сил і засобів – з електромагнітної боротьби (ЕБ). Ця ініціатива Німеччини разом з 10 країнами-партнерами спрямована на посилення українських спроможностей у сферах захисту власного зв'язку, розвідки, боротьби з дронами та підвищення ефективності систем озброєння.

Німеччина також анонсувала виділення понад 11 мільярдів євро на додаткову військову підтримку України до 2029 року. У короткостроковій перспективі (2025 рік) Україна отримає значний пакет озброєнь, включаючи 4 системи ППО IRIS-T з ракетами, розвідувальні дрони, бойові машини Marder, танки Leopard 1A5, артилерійські системи та близько 500 000 артилерійських боєприпасів.

"Нам потрібна сильна у військовому плані Україна. Тільки тоді переговорний процес може привести до довготривалого і справедливого мирного рішення", — підкреслив Борис Пісторіус.

Раніше "Телеграф" писав, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" буде незвичайною. Тепер більше лідерства у проведенні зустрічей беруть європейські країни.