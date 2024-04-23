Українці придбали в "Дії" рекордну кількість військових облігацій: що це таке і як наближає перемогу

Можливість придбання облігацій у "Дії" з'явилася півтора року тому

За добу через "Дію" українці придбали військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 30 мільйонів гривень. Найпопулярнішими стали облігації з назвами "Ялта", "Нова Каховка" та "Сімферополь".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що це надзвичайний показник.

"Нагадую, що військові облігації — це цінні папери та донат державі, який повертається до вас із прибутком. Саме з вашою допомогою держава платить військовим і медикам зарплати. Дякую кожному за залученість, продовжуйте інвестувати в Україну", — написав міністр.

Що таке ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики — це державні цінні папери, емітентом яких є Міністерство фінансів України. Держава на 100% гарантує власникам ОВДП виплату їх номінальної вартості та доходу.

Також українці можуть придбати військові облігації — різновид облігацій внутрішньої державної позики. Їх особливість полягає у тому, що облігації цільові — кошти від розміщення держава спрямовуватиме на фінансування Збройних сил України та потреб країни в умовах воєнного стану.

Продаж військових облігацій у додатку "Дія" було запущено в жовтні 2022 року. Перші випущені облігації мали назви "Херсон", "Мелітополь", "Маріуполь" "Крим" і "Севастополь".

У січні цього року було випущено нові військові облігації з назвами "Керч", "Джанкой", "Залізний Порт" та "Асканія-Нова". 22 квітня у "Дії" з'явилися нові військові облігації "Бахчисарай" та "Макіївка".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в додатку "Дія" тепер можна отримати освітні документи. Вони підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.