"Більше не потрібно шукати по шухлядах": у "Дії" з'явилися нові документи

Сервіс продовжує розширювати перелік послуг

У додатку "Дія" тепер можна отримати освітні документи. Ця послуга раніше була доступна у тестовому режимі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, щоб скористатися новою послугою потрібно оновити "Дію". Федоров підкреслив, що документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

"Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", — написав міністр.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

Диплом кваліфікованого робітника;

Диплом фахового молодшого бакалавра;

Диплом молодшого спеціаліста;

Диплом молодшого бакалавра;

Диплом бакалавра;

Диплом спеціаліста;

Диплом магістра;

Диплом доктора філософії;

Диплом доктора мистецтва.

"Працюємо, щоб згодом були і додатки. Користуйтесь освітніми документами, коли вступаєте до вишу або влаштовуєтесь на роботу. А "Дія" продовжує створювати корисні та потрібні сервіси", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не виключає, що у додатку "Дія" може з’явитися військовий квиток. Водночас у Мінцифри "Телеграфу" уточнили, що зараз разом із Міноборони працюють над запровадженням військового квитка. Однак він буде не у "Дії".