Украинцы приобрели в "Дие" рекордное количество военных облигаций: что это такое и как приближает победу

Возможность приобретения облигаций в "Дие" появилась полтора года назад

За сутки через "Дию" украинцы приобрели военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 30 миллионов гривен. Наиболее популярными стали облигации с названиями "Ялта", "Новая Каховка" и "Симферополь".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что это чрезвычайный показатель.

"Напоминаю, что военные облигации — это ценные бумаги и донат государству, который возвращается к вам с прибылью. Именно с вашей помощью государство платит военным и медикам зарплаты. Спасибо каждому за вовлеченность, продолжайте инвестировать в Украину", — написал министр.

Что такое ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа – это государственные ценные бумаги, эмитентом которых является Министерство финансов Украины. Государство на 100% гарантирует владельцам ОВГЗ выплату их номинальной стоимости и дохода.

Также украинцы могут приобрести военные облигации — разновидность облигаций внутреннего государственного займа. Их особенность состоит в том, что облигации целевые – средства от размещения государство будет направлять на финансирование Вооруженных сил Украины и потребностей страны в условиях военного положения.

Продажа военных облигаций в приложении "Дия" была запущена в октябре 2022 года. Первые выпущенные облигации имели названия "Херсон", "Мелитополь", "Мариуполь", "Крым" и "Севастополь".

В январе этого года были выпущены новые военные облигации с названиями "Керчь", "Джанкой", "Железный Порт" и "Аскания-Нова". 22 апреля в "Дие" появились новые военные облигации "Бахчисарай" и "Макеевка".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Дия" теперь можно получить образовательные документы. Они подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.