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Допомога для українського бізнесу: в яких регіонах триває збір даних на виплату

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Економічна правда

Зареєстрватись можно онлайн

Організація Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine збирає дані, аби виплатити певним категоріям українців цільову грошову допомогу на розвиток макробізнесу. Розмір такого нарахування складає 3 тисяч євро.

Як мовиться на сторінці організації у Facebook, передає to4ka.fun, участь у програмі можуть брати українці зі 3 областей та 1 міста. Заявнику треба відповідати певним критеріям.

Хто може отримати грант на бізнес

У межах програми надається моніторинг мікробізнесів і грошова підтримка в розмірі 3 000 євро в гривневому еквіваленті на кожного учасника в Харківській, Одеській, Миколаївській області та Києві, з яких:

  • 2510,46 євро – виплата бенефіціару на розвиток бізнесу,
  • 489,54 євро – податок 19,5% від отриманого доходу.

Варто звернути увагу, що в Києві мають право брати участь в грантовій допомозі тільки ветерани та/або власники релокованих підприємств.

Кому буде спрямована виплата

Допомога буде спрямована для бізнесів, власники яких:

  • є переселенцями, чий бізнес постраждав під час бойових дій,
  • постраждали від воєнних дій, зокрема ті, чий бізнес було пошкоджено або зруйновано,
  • мають статус ветеранів бойових дій в Україні після 2014 року,
  • є жінками, які проживають в іншому регіоні через війну,
  • є дружинам військовослужбовців, які захищають Україну або поранених,
  • мають підтверджену інвалідність.

Як отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу

Особі, яка відповідає умовам, має пройти реєстрацію за посиланням для нарахування грошової допомоги.

Якщо виникнуть запитання, то уточнити будь-що можна, написавши на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 категорій українців отримають грошову допомогу до 100 тисяч гривень на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства.

Теги:
#Бізнес #Допомога #Соціальні виплати #Виплати #Грошова допомога