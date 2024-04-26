Допомога для українського бізнесу: в яких регіонах триває збір даних на виплату

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Організація Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine збирає дані, аби виплатити певним категоріям українців цільову грошову допомогу на розвиток макробізнесу. Розмір такого нарахування складає 3 тисяч євро.

Як мовиться на сторінці організації у Facebook, передає to4ka.fun, участь у програмі можуть брати українці зі 3 областей та 1 міста. Заявнику треба відповідати певним критеріям.

Хто може отримати грант на бізнес

У межах програми надається моніторинг мікробізнесів і грошова підтримка в розмірі 3 000 євро в гривневому еквіваленті на кожного учасника в Харківській, Одеській, Миколаївській області та Києві, з яких:

2510,46 євро – виплата бенефіціару на розвиток бізнесу,

489,54 євро – податок 19,5% від отриманого доходу.

Варто звернути увагу, що в Києві мають право брати участь в грантовій допомозі тільки ветерани та/або власники релокованих підприємств.

Кому буде спрямована виплата

Допомога буде спрямована для бізнесів, власники яких:

є переселенцями, чий бізнес постраждав під час бойових дій,

постраждали від воєнних дій, зокрема ті, чий бізнес було пошкоджено або зруйновано,

мають статус ветеранів бойових дій в Україні після 2014 року,

є жінками, які проживають в іншому регіоні через війну,

є дружинам військовослужбовців, які захищають Україну або поранених,

мають підтверджену інвалідність.

Як отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу

Особі, яка відповідає умовам, має пройти реєстрацію за посиланням для нарахування грошової допомоги.

Якщо виникнуть запитання, то уточнити будь-що можна, написавши на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 категорій українців отримають грошову допомогу до 100 тисяч гривень на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства.