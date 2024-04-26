Допомога для українського бізнесу: в яких регіонах триває збір даних на виплату
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Організація Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine збирає дані, аби виплатити певним категоріям українців цільову грошову допомогу на розвиток макробізнесу. Розмір такого нарахування складає 3 тисяч євро.
Як мовиться на сторінці організації у Facebook, передає to4ka.fun, участь у програмі можуть брати українці зі 3 областей та 1 міста. Заявнику треба відповідати певним критеріям.
Хто може отримати грант на бізнес
У межах програми надається моніторинг мікробізнесів і грошова підтримка в розмірі 3 000 євро в гривневому еквіваленті на кожного учасника в Харківській, Одеській, Миколаївській області та Києві, з яких:
- 2510,46 євро – виплата бенефіціару на розвиток бізнесу,
- 489,54 євро – податок 19,5% від отриманого доходу.
Варто звернути увагу, що в Києві мають право брати участь в грантовій допомозі тільки ветерани та/або власники релокованих підприємств.
Кому буде спрямована виплата
Допомога буде спрямована для бізнесів, власники яких:
- є переселенцями, чий бізнес постраждав під час бойових дій,
- постраждали від воєнних дій, зокрема ті, чий бізнес було пошкоджено або зруйновано,
- мають статус ветеранів бойових дій в Україні після 2014 року,
- є жінками, які проживають в іншому регіоні через війну,
- є дружинам військовослужбовців, які захищають Україну або поранених,
- мають підтверджену інвалідність.
Як отримати грошову допомогу на розвиток бізнесу
Особі, яка відповідає умовам, має пройти реєстрацію за посиланням для нарахування грошової допомоги.
Якщо виникнуть запитання, то уточнити будь-що можна, написавши на електронну адресу [email protected].
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 5 категорій українців отримають грошову допомогу до 100 тисяч гривень на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства.