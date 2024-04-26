Помощь для украинского бизнеса: в каких регионах идет сбор данных на выплату

Зарегистрироваться можно онлайн

Организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine собирает данные, чтобы выплатить определенным категориям украинцев целевую помощь на развитие макробизнеса. Размер такого начисления составляет 3 тысячи евро.

Как говорится на странице организации в Facebook, передает to4ka.fun, участие в программе могут принимать украинцы из 3 областей и 1 города. Заявителю следует отвечать определенным критериям.

Кто может получить грант на бизнес

В рамках программы предоставляется мониторинг микробизнесов и денежная поддержка в размере 3 000 евро в гривневом эквиваленте на каждого участника в Харьковской, Одесской, Николаевской области и Киеве, из которых:

2510,46 евро – выплата бенефициара на развитие бизнеса,

489,54 евро – налог 19,5% от полученного дохода.

Следует обратить внимание, что в Киеве имеют право участвовать в грантовой помощи только ветераны и/или владельцы релокированных предприятий.

Кому будет направлена выплата

Помощь будет направлена для бизнесов, владельцы которых:

являются переселенцами, чей бизнес пострадал во время боевых действий,

пострадали от военных действий, в частности те, чей бизнес был поврежден или разрушен,

имеют статус ветеранов боевых действий в Украине после 2014 года,

являются женщинами, проживающими в другом регионе из-за войны,

является женам военнослужащих, которые защищают Украину или раненых,

имеют подтвержденную инвалидность.

Как получить денежную помощь на развитие бизнеса

Лицу, отвечающему условиям, должно пройти регистрацию по ссылке для начисления денежной помощи.

Если возникнут вопросы, то уточнить что угодно можно, написав по электронному адресу [email protected].

Напомним, ранее Телеграф писал, что 5 категорий украинцев получат денежную помощь до 100 тысяч гривен на начало, развитие или восстановление источника доходов домохозяйства.