До 100 тис грн для 5 категорій осіб: де та з якою метою українцям нададуть допомогу

Подати заяву можна лише до 3 травня

Товариство Червоний Хрест проводять реєстрацію на цільову виплату для жителів Черкас. Виплати здійснюватимуться для підтримки домогосподарств, діяльність яких постраждала через війну.

Сума допомоги складає 100 тисяч гривень і вона спрямована на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства. Як мовиться в Telegram-каналі організації Червоний Хрест, це передбачено проєктом "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за сприяння Cruz Roja Española.

Хто може отримати грошову допомогу

Програма Червоного Хреста надає грантову підтримку для домогосподарств Черкаської ТГ, діяльність яких постраждала через війну в Україні в сумі 100 тисяч гривень. Вона буде нарахована для ВПО, які мають реєстрацію в Черкаській територіальній громаді після 24.02.22 року та в змозі вести господарську діяльність, та місцевим жителям, які втратили власну справу або роботу.

Одержувачі допомоги повинні відповідати одному з наступних критеріїв уразливості:

люди старше 65 років,

особи з інвалідністю I або II групи,

сім’ї з двома дітьми до 18 років,

батьки-одинаки неповнолітніх дітей,

безробітні.

Які документи треба подати

паспорт;

ІПН;

документ, що підтверджує соціальний статус;

свідоцтва про народження дітей;

пенсійне посвідчення;

довідка з Центру зайнятості;

довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії на кожного члена домогосподарства;

документи, що засвідчують господарську діяльність заявника: ФОП, ліцензії, сертифікати тощо.

Як заявникам взяти участь у грантовій програмі

Дізнатися детально про умови участі в проєкті та зареєструватися можна до 3 травня 2024 року за посиланням.

Контактні номери:

096 309 88 73,

0 800 332 656.

Додаткову інформацію про програму можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де та кому виплатять грошову допомогу, на яку попередньо не потрібно подавати заяву.