До 100 тис грн для 5 категорій осіб: де та з якою метою українцям нададуть допомогу
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Подати заяву можна лише до 3 травня
Товариство Червоний Хрест проводять реєстрацію на цільову виплату для жителів Черкас. Виплати здійснюватимуться для підтримки домогосподарств, діяльність яких постраждала через війну.
Сума допомоги складає 100 тисяч гривень і вона спрямована на започаткування, розвиток або відновлення джерела доходів домогосподарства. Як мовиться в Telegram-каналі організації Червоний Хрест, це передбачено проєктом "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" за сприяння Cruz Roja Española.
Хто може отримати грошову допомогу
Програма Червоного Хреста надає грантову підтримку для домогосподарств Черкаської ТГ, діяльність яких постраждала через війну в Україні в сумі 100 тисяч гривень. Вона буде нарахована для ВПО, які мають реєстрацію в Черкаській територіальній громаді після 24.02.22 року та в змозі вести господарську діяльність, та місцевим жителям, які втратили власну справу або роботу.
Одержувачі допомоги повинні відповідати одному з наступних критеріїв уразливості:
- люди старше 65 років,
- особи з інвалідністю I або II групи,
- сім’ї з двома дітьми до 18 років,
- батьки-одинаки неповнолітніх дітей,
- безробітні.
Які документи треба подати
- паспорт;
- ІПН;
- документ, що підтверджує соціальний статус;
- свідоцтва про народження дітей;
- пенсійне посвідчення;
- довідка з Центру зайнятості;
- довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії на кожного члена домогосподарства;
- документи, що засвідчують господарську діяльність заявника: ФОП, ліцензії, сертифікати тощо.
Як заявникам взяти участь у грантовій програмі
Дізнатися детально про умови участі в проєкті та зареєструватися можна до 3 травня 2024 року за посиланням.
Контактні номери:
- 096 309 88 73,
- 0 800 332 656.
Додаткову інформацію про програму можна під час особистого відвідування офісу Товариства Червоного Хреста в Черкасах за адресою: вул. Чорновола, 157 у будні дні з 10 до 15 години.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де та кому виплатять грошову допомогу, на яку попередньо не потрібно подавати заяву.