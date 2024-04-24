Деякі сім'ї з України можуть отримати до 40 000 грн: як зареєструватись на виплату

Ця допомога передбачена для дітей

Організація СОС Дитячі Містечка здійснюють виплату грошової допомоги для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сім'ї опікунів, які перебувають за кордоном.

Як мовиться на сайті організації, розмір виплат коливається від 25 тисяч до 40 тисяч гривень. Для оформлення на нарахування заявнику треба звернутись до уповноважених органів і служб у справах дітей.

Хто і де може отримати допомогу

Виплату отримають ті прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів (піклувальників), до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років, що на момент звернення перебувають за межами України

Надання грошової допомоги відбувається на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних і бойових дій.

Гроші надійдуть законному представнику дітей.

Яка сума нарахування

25 000 грн виплачуються особі, до сім'ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо).

виплачуються особі, до сім'ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Молдова, Румунія, Словаччина, Чехія тощо). 35 000 грн виплачуються особі, до сім'ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо).

виплачуються особі, до сім'ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ірландія, Нідерланди, Франція, Греція, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія тощо). 40 000 грн виплачуються особі, до сім'ї якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані та інших країнах, не зазначених вище.

Як зареєструватися та отримати допомогу

Для участі у програмі заявники, які відповідають зазначеним критеріям, мають звернутись до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування.

Своєю чергою уповноважені органи та служби у справах дітей направляють офіційний лист-звернення щодо надання грошової цільової благодійної допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за кордоном, на сім'ю та здійснення їх влаштування до сімейних форм виховання на електронну адресу організації — [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, о три категорії сімей мають право на певну грошову виплату.