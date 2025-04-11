Через негоду в Україні почали перекривати траси: де не проїхати (фото та відео)

Невдовзі в Україну прийде потепління

Снігопади накрили Україну у квітні, причому засипало навіть південну частину країни. Через негоду в Миколаївській області обмежили рух вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Агентство відновлення". Зазначається, що на території Миколаївської та Херсонської областей спостерігається різке погіршення погоди. Спостерігається сильний сніг та вітер, на дорогах перемети.

Для ліквідації наслідків негоди та для недопущення виникнення аварійних ситуацій, з 8:50 11 квітня запровадили тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів. Його введено на таких ділянках автомобільних доріг:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ , км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю); Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) , км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);

, км 179+000 – км 266+875 (від м. Новий Буг до м. Миколаєва); Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв , км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);

, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва); Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 143+000 – км 221+363 (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Траси розчищають 450 робітників, залучено 355 одиниць техніки. Підрядні організації працюють цілодобово. Водіїв закликають надавати снігоприбиральній техніці перевагу в русі.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що станом на 10:00 у п'ятницю на території регіону був мороз -1 -4 градуси. Також область накрили сильний сніг та вітер.

Ситуація на дорогах після опівдня

Одеський напрямок Коблеве — проїзд є; Нечаяне — проїзд лише для легкових авто.

Коблеве — проїзд є; Нечаяне — проїзд лише для легкових авто. Київський напрямок — Нова Одеса: проїзд для легкових авто є. Був затор із вантажівок — розтягнули.

— Нова Одеса: проїзд для легкових авто є. Був затор із вантажівок — розтягнули. Поточна проблема — Криворізький напрямок, район М. Ларине — Калинівка.

Кім повідомив, що село Нечаяне Миколаївської області заблоковано. Проїхати неможливо.

Як розповідав "Телеграф", 11 квітня в Одесі розгулялася справжня стихія. Сильний вітер завдав чималих збитків місту — повалені дерева перекрили дороги, пошкоджені автівки та будівлі.