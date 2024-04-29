Стало трохи дешевше: як змінилась вартість приготування паски у порівнянні з 2023 роком

Суттєво подешевшали яйця

Чек на продукти, які потрібні для приготування сирної паски до Великодня, може "кусатись". А от звичайна паска, в порівнянні з минулим роком, трохи впала у вартості.

Для розрахування вартості товарів, видання "Апостроф" взяло більш-менш поширений рецепт випічки. Для його приготування знадобилось 7 інгредієнтів, які у 2023 році коштували 175 гривень, а в цьому році — 167 гривень.

Як змінились ціни на приготування традиційної випічки до Великодня у 2023-2024 році

Для паски потрібно:

борошно, яке за один рік подорожчало з 20 до 23 гривень за кіло;

літр молока, що здорожчало з 37 до 39 гривень;

пачка дріжджів, ціна яких збільшилась з 10 до 11 гривень;

родзинки, що коштували 130 гривень, наразі — 160 гривень зі кіло;

яйця, які впали в ціні з 60-65 гривень до 36-40 гривень за десяток;

цукор, який зафіксувався у вартості на рівні 36 гривень за кілограм;

масло вершкове, на яке ціна майже не змінювалась — 80 гривень за 200 грам.

Згідно з даними, минулого року вартість інгредієнтів для випікання паски складала 175 гривень, а у 2024 році — 167 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за тиждень до Великодня в Україні виросли ціни на 3 овочі.