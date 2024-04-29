Стало немного дешевле: как изменилась стоимость приготовления паски по сравнению с 2023 годом

Существенно подешевели яйца

Чек на продукты, которые нужны для приготовления творожной паски до Пасхи, может "кусаться". А вот обычная паска, по сравнению с прошлым годом, немного упала в стоимости.

Для расчета стоимости товаров, издание "Апостроф" взяло более или менее распространенный рецепт выпечки. Для его приготовления понадобилось 7 ингредиентов, которые в 2023 году стоили 175 гривен, а в этом году – 167 гривен.

Как изменились цены на приготовление традиционной выпечки к Пасхе в 2023-2024 году

Для паски нужно:

мука, которая за один год подорожала с 20 до 23 гривен за кило;

литр молока, что подорожало с 37 до 39 гривен;

пачка дрожжей, цена которых увеличилась с 10 до 11 гривен;

изюм, который стоил 130 гривен, сейчас — 160 гривен с кило;

яйца, упавшие в цене с 60-65 гривен до 36-40 гривен за десяток;

сахар, зафиксировавшийся в стоимости на уровне 36 гривен за килограмм;

масло сливочное, на которое цена почти не менялась – 80 гривен за 200 грамм.

Согласно данным, в прошлом году стоимость ингредиентов для выпечки паски составляла 175 гривен, а в 2024 году — 167 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за неделю до Пасхи в Украине выросли цены на 3 овоща.