Ціна кусається? Скільки коштуватиме приготувати традиційну сирну паску на Великдень у 2024

Сир кисломолочний значно подешевів

Вже 5 травня в Україні християни східного обряду (греко-католики й православні) будуть святкувати Великдень. Зазвичай, перед великими святами дорожчають деякі продукти, у цьому випадку це стосується й інгредієнтів на здобну паску. Скільки ж коштуватиме для українців традиційна сирна паска?

"Телеграф" розповість вам, як змінилися ціни перед Великоднем на основні компоненти. Для аналізу використовувалися дані порталу "Мінфін".

До складу класичної сирної паски входить — кисломолочний сир, цурок, яйця, вершкове масло, ванілін та допінги (родзинки, цукати тощо).

Ціни на кисломолочний сир

Наприкінці квітня за 300 г сиру 9% жирності українці мають заплатити 70,68 грн, що на 7,55 грн менше, ніж минулого місяця. У березні сир кисломолочний коштував 78,23 грн.

Найвигідніше його купувати у магазинах "Metro" за ціною 61,26 грн.

Ціни на цукор

У квітні українці можуть придбати 1 кг цукру за 29,10 грн, що всього на 0,25 грн дорожче, ніж у березні. Минулого місяця його вартість складала 28,85 грн за 1 кг.

Найвигідніше цурок кристалічний купувати у "Novus" за 27,89 грн. А найвища ціна у "Megamarket" — 32,70 грн.

Ціна на яйця

Вартість десятка яєць категорії С1 наприкінці квітня становить 41,75 грн. У березні ціна була вищою аж на 13,79 грн, тобто 55,54 грн.

Найвигідніше купувати яйця у магазинах "Novus" за 36,99 грн.

Ціна на вершкове масло

Масло вершкове 200 г 72,5% жирності у квітні коштує 71,02 грн, що всього на 0,79 грн дешевше березня. Минулого місця ціна становила 71,81 грн. От масло 73% подорожчало цього місяця на 3,13 грн, шматочок 200 г коштує 80,70 грн.

Найвигідніше вершкове масло 72,5% купувати в "Auchan" за 68,90 грн.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки здорожчали товари великодньому кошику у 2024 році.