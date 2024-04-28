В Україні перед Великоднем подешевшав популярний продукт: аналітики назвали причину

На ринку не фіксується пожвавлення попиту

В Україні у другій половині квітня зменшилися ціни на живець свиней забійних кондицій. Середньозважена ринкова позначка склала 63,35 грн/кг.

Про це свідчать дані асоціації "Свинарі України" за результатами щотижневого моніторингу закупівельних цін. Так, торги минулого тижня завершилися послабленням цін закупівлі живих свиней на 1-3% порівняно з попереднім.

Не дивлячись на корекцію, в центрі та на сході котирування переважно залишилися в межах минулотижневого діапазону — 63-65 грн/кг. Натомість в західних областях котирування подекуди послабилися до 62 грн/кг. Середньозважена ринкова позначка склала 63,35 грн/кг, що на 1,7% поступається минулотижневій.

Також зазначається, що за тиждень до Великодня більшість представників м'ясопереробки не відзначають передсвяткового пожвавлення торгівлі, на яке розраховували. Відгуки про незначну позитивну динаміку лунають, проте вона істотно слабша за традиційну активізацію напередодні свята. Попри це, очікування кращих погодних умов вже цими вихідними та наближення "впритул" до Великодня, все ще підтримує сподівання операторів на активнішу реалізацію наступного тижня.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується традиційне збільшення попиту на яйця. Проте це суттєво не вплине на їхню ціну.