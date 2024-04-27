Ціни на продукти можуть підскочити: експерти дали прогноз та назвали причини

Інфляція може прискоритися через зростання курсу долара і не лише

Хоча деякі продукти в Україні дешевшають, експерти дають невтішні прогнози щодо їхньої вартості в майбутньому. Є кілька факторів, які можуть спричинити подорожчання продовольства.

Засновник інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак прогнозує, що ціни на товари українського виробництва зростатимуть повільніше. Про це пише "Апостроф".

Загалом на 2024 рік до бюджету закладено інфляцію на рівні 9,7%. При цьому "продуктова" інфляція в Україні традиційно вдвічі перевищує середню. Таким чином, вартість продуктів може зрости приблизно на 20%.

Водночас інфляція може прискоритися через зростання курсу долара. Якщо він коштуватиме дорожче за 40 гривень, ціни на імпортні товари відреагують відчутним підвищенням.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак зазначив, що вартість продуктів з імпортною складовою може зростати вище за середній рівень інфляції. Йдеться про хліб і хлібобулочні вироби, м’ясо і птицю, рибу і морепродукти, вершкове масло. Водночас експортні товари, наприклад, крупи та соняшникова олія — здорожчають нижче від такого рівня.

Втім, найближчим часом експерти не прогнозують різкого стрибка цін. А ось надалі на них вплине обсяг майбутнього врожаю. Проте вже зараз ясно, що він буде меншим, ніж торік.

"Якщо минулого року ми зібрали 83 мільйони тонн, то цього року прогнозується зібрати на рівні 75-76 мільйонів тонн максимум. З них зернових — менше 50 мільйонів тонн. І від цього теж залежатимуть ціни. Закладайте приблизно 5-7% зростання ціни на хліб", — прогнозує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ще один фактор, який може спричинити зростання цін, — розблокування кордону з Польщею. Водночас очікується і зростання вартості й на продукти, які не є для України експортними – м’ясо, молоко, м’які сири.

"М’ясомолочна продукція — на 4-5% до літа, а потім, як я розумію, буде стабілізація, як мінімум, до вересня", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні з’явилася у продажу вітчизняна рання капуста. Ціни на неї суттєво нижчі, ніж торік.