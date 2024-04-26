В Україні може здорожчати один з основних продуктів до Великодня: на скільки може підскочити ціна

Зростання не буде суттєвим

В Україні напередодні Великодня очікується традиційне збільшення попиту на яйця. Проте це суттєво не вплине на їхню ціну.

Про це розповів виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко, пише УНІАН. За його словами, торговельні мережі вже провели основні великодні закупівлі, тому очікувати суттєвих цінових змін на ринку напередодні свята не варто.

"Традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується. Однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості", — сказав експерт.

Карпенко пояснив, що зменшення кількості споживачів, ріст обсягів виробництва в промисловому секторі і сезонне збільшення пропозиції від господарств населення мають сьогодні значний вплив на цінову ситуацію на ринку яєць. Так, з початку року гуртово-відпускні ціни птахофабрик зменшилися на понад 50%.

"Можливе ситуативне збільшення відпускних цін протягом наступних двох тижнів, але це не вплине на загальну цінову ситуацію на ринку, оскільки надмірна пропозиція буде все ж стримувати накручування цифр на цінниках", — зазначив Карпенко.

Своєю чергою керівниця відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович зазначила, що до Великодня може бути незначне підняття до 15 відсотків, яке є природнім сезонним зростанням у передсвятковий період. Проте, за її словами, пропозиція яєць достатньо велика тому зараз нижча ціна, порівняно з минулим роком.

У торговельних мережах також не очікують на здорожчання яєць у передсвятковий період. Як повідомили в пресслужбі мережі супермаркетів АТБ, зазвичай перед Великоднем попит на яйця зростає приблизно на 30-40%, проте цьогоріч це не має призвести до відчутного цінового стрибка.

Раніше "Телеграф" писав, як змінилися ціни перед Великоднем на основні компоненти паски.