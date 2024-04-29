Некоторые пенсионеры получают выплаты более 14 тыс грн: кому они предусмотрены

Некоторым лицам выплачивают деньги за ордена

Ветераны войны в Украине имеют право на доплаты к своим пенсионным выплатам. Правила начисления пенсии для бойцов зависят от их статуса.

Участники боевых действий могут выйти на отдых в 55 лет и иметь доплату в сумме 25% прожиточного минимума. Об этом объясняют в издании "На пенсии".

Согласно законодательству, УБД не могут получать пенсию, сумма которой меньше 210% от прожиточного минимума — 4395,30 гривны. Эта общая выплата должна включать в себя все надбавки.

Какие пенсионные начисления получают лица, имеющие другой статус

Участникам боевых действий Второй мировой войны, которым исполнилось не менее 85 лет, предоставляют пенсию с учетом адресной помощи. Эта дополнительная выплата начисляется гражданам с инвалидностью в результате войны I группы. Обратите внимание, что эти выплаты не могут быть менее 650% от прожиточного минимума. По состоянию на данный момент это не менее 13 604,20 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед государством получают дополнительные выплаты на сумму 23% прожиточного минимума. Речь идет как о владельцах советских, так и украинских орденах. Если у пенсионера есть 2 или более ордена, то процент повышается на 1. Поэтому пенсия за два ордена составляет 502,32 гривны.

Согласно этому, у некоторых пенсионеров сумма выплаты составит 14 106,52 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого из пенсионеров с 1 мая вырастут пенсии с помощью надбавок.