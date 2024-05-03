Швидко і відчутно: Нацбанк анонсував підвищення тарифу на світло

До цього спонукає складна ситуація в енергетичному секторі

Найближчим часом може зрости тариф на світло для населення. Це буде вимушений крок через складну ситуацію в енергетичному секторі України, яка обумовлена російськими ударами по критичній інфраструктурі.

Зростання тарифу вплине на ріст інфляції. Про це повідомляє Національний банк України у звіті за квітень 2024 року.

У документі йдеться, що підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) буде поетапним. Проте в першу чергу зросте вартість електроенергії.

Регулятор зазначив, що затримка рішень стосовно підвищення тарифу знизить темпи інфляції. Проте це також може призвести до фінансового дисбалансу та погіршення стабільності роботи енергетичних компаній, що призведе до погіршення інвестиційного клімату у галузі.

Якщо для населення зросте тариф на світло, то з ним подорожчає вартість обслуговування багатоквартирних будинків. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що підвищення можливе вже у червні 2024 року. Тим паче, що пільговий тариф поки продовжений до 31 травня.

За останніми даними, росіяни пошкодили половину об’єктів енергосистеми України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній з областей України планують підняти вартість вивозу сміття. Поки що це рішення обговорюється.