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Індукційний, електромеханічний чи електронний? Переваги та недоліки кожного виду лічильника світла

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Пристрої бувають різними Новина оновлена 28 квітня 2024, 18:30
Пристрої бувають різними. Фото https://5watt.ua

Вони відрізняються вартістю, характеристиками та особливостями користування

Кожен споживач знає, наскільки важливо вчасно і коректно передати показання лічильника електроенергії. Проте зручність користування багато в чому залежить від виду пристрою.

Лічильники електроенергії бувають індукційними, електромеханічними та електронними. Кожен з них має свої переваги та недоліки для споживача, про які повідомляє ДТЕК.

Індукційні та електромеханічні лічильники

Пристрої прості у користуванні та мають порівняно невисоку вартість у порівнянні з електричними лічильниками. Вони довго та надійно служать. Зокрема, завдяки високій стійкості до перепадів напруги в електромережі.

Електромеханічні та індукційні лічильники мають певні недоліки. Споживачам варто знати наступне про ці пристрої:

  • їх не можна використовувати в системах АСКОЕ, які автоматично передають показники;
  • розрахунок ведеться лише по одному тарифу (тобто, це виключно однозонні лічильники);
  • немає захисту від розкрадання електроенергії.

Ці лічильники не підходять для споживачів, які хочуть користуватись денним та нічним тарифами. У таких випадках доведеться купувати електронні лічильники.

Електронні пристрої

У цих лічильників є більше переваг. Вони більш безпечні, бо фіксують крадіжку електроенергії. Проте є й інші переваги:

  • можливість обрати кілька тарифів (два чи три);
  • ведення обліку електроенергії та зберігання даних;
  • використання в системах АСКОЕ.

Електронні лічильники мають і серйозні недоліки. Це вища вартість, складніший та дорожчий ремонт. Також вони чутливі до стрибків електроенергії у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зміниться тариф на світло у 2024 році. Поки що його залишають на тому ж рівні до 31 травня.

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