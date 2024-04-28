Індукційний, електромеханічний чи електронний? Переваги та недоліки кожного виду лічильника світла

Вони відрізняються вартістю, характеристиками та особливостями користування

Кожен споживач знає, наскільки важливо вчасно і коректно передати показання лічильника електроенергії. Проте зручність користування багато в чому залежить від виду пристрою.

Лічильники електроенергії бувають індукційними, електромеханічними та електронними. Кожен з них має свої переваги та недоліки для споживача, про які повідомляє ДТЕК.

Індукційні та електромеханічні лічильники

Пристрої прості у користуванні та мають порівняно невисоку вартість у порівнянні з електричними лічильниками. Вони довго та надійно служать. Зокрема, завдяки високій стійкості до перепадів напруги в електромережі.

Електромеханічні та індукційні лічильники мають певні недоліки. Споживачам варто знати наступне про ці пристрої:

їх не можна використовувати в системах АСКОЕ, які автоматично передають показники;

розрахунок ведеться лише по одному тарифу (тобто, це виключно однозонні лічильники);

немає захисту від розкрадання електроенергії.

Ці лічильники не підходять для споживачів, які хочуть користуватись денним та нічним тарифами. У таких випадках доведеться купувати електронні лічильники.

Електронні пристрої

У цих лічильників є більше переваг. Вони більш безпечні, бо фіксують крадіжку електроенергії. Проте є й інші переваги:

можливість обрати кілька тарифів (два чи три);

ведення обліку електроенергії та зберігання даних;

використання в системах АСКОЕ.

Електронні лічильники мають і серйозні недоліки. Це вища вартість, складніший та дорожчий ремонт. Також вони чутливі до стрибків електроенергії у мережі.

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