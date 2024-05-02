В одній з областей України хочуть підняти тарифи на вивіз сміття: скільки доведеться платити

Остаточне рішення буде ухвалено незабаром

До кінця війни в Україні не планують підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду, але все ж таки платіжки для мешканців однієї з областей зростуть. У Луцьку та селах громади планують підняти тариф на вивіз сміття для мешканців багатоквартирних та приватних житлових будинків.

Про можливе подорожчання послуги, яку надає підприємство "Луцькспецкомунтранс", повідомила Луцька міська рада. Наголошується, що необхідність збільшити тариф виникла через зміни у законодавстві України, а також зміни норм надання послуг з вивезення побутових відходів у населених пунктах Луцької громади на 2023-2027 роки.

Остаточне рішення щодо підвищення тарифу на вивезення сміття прийматиметься на виконкомі Луцької міської ради 15 травня 2024 року. Про це розповів заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.

Згідно з порівняльною таблицею, для багатоквартирних та одноквартирних будинків у Луцьку тариф на вивіз сміття зросте до 59,75 грн (зараз 38,56 грн). Для одного прописаного у квартирі мешканця вивезення сміття на місяць подорожчає на 21,19 грн.

Для мешканців приватних будинків у Луцьку тариф на вивезення твердих побутових відходів із 43,43 грн може зрости до 61,62 грн. Вартість послуги для одного мешканця на місяць збільшується на 18,19 грн.

Крім того, "Луцькспецкомунтранс" підвищує вартість послуги з вивезення сміття для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків у селах, що входять до Луцької громади. Тариф для одного прописаного мешканця на місяць підвищиться до 39,01 грн. (зараз з 26,72 грн.). Мешканці приватних будинків у селах Луцької громади за вивіз сміття замість 28,72 грн платитимуть 41,94 грн.

Нагадаємо, в Україні затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну для населення на газ, електроенергію та тепло. Вона діятиме до кінця літа 2024 року.