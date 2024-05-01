Світла може не бути по 12годин: в Україні терміново потрібно підвищувати тариф, заявили в Раді

Країна зараз не має можливості надавати електроенергію за пільговим тарифом

В Україні необхідно переглянути тариф на електроенергію. Якщо цього не зробити, взимку буде великий дефіцит потужностей і в цей час світла може бути не по 6-12 годин.

Про це сказав член парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, пише РБК-Україна. За його словами, люди мають знати правду про реальний масштаб зруйнованого в енергетиці.

"Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не ухвалимо будь-яких кардинальних рішень, то у нас буде взимку з 24 години на добу 12 або 18 години лише світло, тому що у нас буде надскладна ситуація і величезний дефіцит", — зазначив Нагорняк.

Він пояснив, що державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають різницю між ринковою вартістю електроенергії та пільговим тарифом для населення. Першій компанії це коштує 100 млрд. грн. на рік, другій — 25 млрд. грн. на рік.

"Зараз ми надавати (постачати електроенергію, – ред.) за пільговим тарифом для населення, на жаль, не можемо. І потрібно було це рішення (перегляд тарифу для населення, – ред.) приймати раніше у квітні, і говорити з людьми відверто, що нам потрібно терміново проводити ремонтну кампанію", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде тариф на воду в Україні в травні.