В Міненерго розповіли про неочевидну користь від підвищення тарифів на світло

Кількість російських ракетних ударів по енергетиці значно зросла

В Міністерстві енергетики України пояснили, чим саме може бути корисне підвищення тарифу на світло. За приклад взяли 2023 рік, коли внаслідок підняття ціни для населення вдалося збалансувати енергосистему та провести необхідні ремонти.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в етері телемарафону. За його словами, підняття тарифу дозволило, зокрема, пройти й весь опалювальний сезон.

"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", — зазначив Колісник.

При цьому, за словами заступника міністра, спрацювала одразу низка факторів: люди почали заощаджувати електроенергію, а в енергетиків з’явилися кошти на відбудову.

"Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, шляхом чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та пропозицією", — мовив Колісник.

Російські удари по енергетиці

В останні місяці кількість російських ракетних ударів по енергетиці значно зросла. За словами експертів, мета окупантів — не просто пошкодити українську енергосистему, а спричинити масштабний збій в її роботі. Через удари росіян по енергетичних об'єктах України, система працює нестабільно. В деяких регіонах доводиться вводити ліміти споживання.

Енергетики відновлюють електропостачання

При цьому, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зауважила, що у перші два роки повномасштабної війни російські атаки були більш розпорошеними. Окупанти запускали залпи ракет по великих частинах енергетичної системи України. Нині ж удари стали більш точними та концентрованими, а десятки ракет і безпілотників обрушуються на одну ціль.

Наслідки російських ударів страшні

Одна з ТЕС після ворожих ударів

Так, 11 квітня, внаслідок масованої атаки росіян у місті Українка Київської області була повністю знищена Трипільська ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні затвердили ухвалу, яка зберігає пільгову ціну для населення на газ, електроенергію та тепло.