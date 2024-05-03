Быстро и ощутимо: Нацбанк анонсировал повышение тарифа на свет

К этому побуждает сложная ситуация в энергетическом секторе

В ближайшее время может увеличиться тариф на свет для населения. Это будет вынужденный шаг из-за сложной ситуации в энергетическом секторе Украины, которая обусловлена российскими ударами по критической инфраструктуре.

Повышение тарифа повлияет на рост инфляции. Об этом сообщает Национальный банк Украины в отчете за апрель 2024 года.

В документе говорится, что повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будет поэтапным. Однако в первую очередь вырастет стоимость электроэнергии.

Регулятор отметил, что задержка решений по повышению тарифа снизит темпы инфляции. Однако это может привести к финансовому дисбалансу и ухудшению стабильности работы энергетических компаний, что приведет к ухудшению инвестиционного климата в отрасли.

Если для населения увеличится тариф на свет, то с ним подорожает стоимость обслуживания многоквартирных домов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что повышение возможно уже в июне 2024 года. Тем более что льготный тариф пока продлен до 31 мая.

По последним данным, россияне повредили половину объектов энергосистемы Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в одной из областей Украины планируют поднять стоимость вывоза мусора. Пока это решение обсуждается.