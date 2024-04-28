"Навряд чи протримається...": українцям розповіли, чого чекати від тарифу на світло

До початку нового опалювального сезону потрібно відновити хоча б частину зруйнованих об’єктів енергетики.

Дію пільгового тарифу на електроенергію продовжили до кінця травня. Проте ціни на світло навряд чи протримаються до кінця літа.

Про це кажуть у Верховній Раді України. Зокрема, народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, пише Today.

Енергосистема нашої країни вийшла із зимового періоду в досить непоганому стані. Однак наприкінці березня і на початку квітня російські окупанти завдали величезної шкоди енергетиці. Раніше ворог бив лише по системі передачі енергії, а зараз — уже по системій генерації.

Відтак тариф, ймовірно, доведеться підвищувати, оскільки до початку нового опалювального сезону потрібно відновити хоча б частину зруйнованих об’єктів енергетики. На це потрібні кошти.

Наразі енергетикам вдається балансувати завдяки залученню імпорту електроенергії та аварійним постачанням з-за кордону. Але вже до середини літа ситуація може ускладнитися через настання спеки, коли енергоспоживання традиційно зростає. Тоді утримувати баланс в енергосистемі буде важко.

Восени будуть холоди й настане новий опалювальний сезон і в той період нестача електроенергії стане ще відчутнішою. Тому генерацію необхідно терміново відновлювати.

Наразі населення споживає електрику за ціною 2,64 грн/кВт-год, що значно нижче за собівартість. Бізнес платить за один кіловат по 6-7 гривень – значно вищий за його собівартість.

Для бізнесу підвищувати тарифи вже далі нема куди, а тому доведеться підвищувати тариф для населення.

"Довгий час енергетики в Україні були дуже складним, вони потребують великих грошей. І ці гроші, в тому числі мій прогноз — будуть і через тарифну політику, якась частина грошей залучатиметься", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 травня тариф на воду збільшать у великому місті Тернопільської області. Також платитимуть більше мешканці міста у Харківській області.