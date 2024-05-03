Яловичина по 700: ціна перед Великоднем на Столичному ринку

Деякі овочі стали дешевшими

Перед Великоднем ціна на деякі продукти ростуть, втім впала вартість яєць. Огірки та редиска дешевшають, а також падає ціна на молоду капусту і картоплю.

Вартість м'яса на прилавках Києва залишається стабільною, але деякі види пропонують за немалі гроші. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Ошийок свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Вирізка коштує 240 грн за кг. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг.

Биток коштує 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.

Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Тушка курки коштує в середньому 77 грн за кг. Куряче філе продають за 139 грн/кг.

Куряче стегенце — 104 грн за кг. Куряче крило по 67 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Філе індички продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

Найдорожча яловичина вирізка, вона коштує 700 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг.

Вартість кілограма м'яса з шиї складає 220 грн за кг. Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг.

Баранина

Ошийок можна придбати за 180 грн за кг. Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Баранина ребро продають по 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю продають по 15 грн за кг. Молода картопля коштує від 75 до 130 грн/кг.

Морква в середньому коштує 13 грн/кг. Цибуля — 14 грн за кг.

Капуста коштує 12 грн за кг. Молоду капусту продають по 29 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 12 грн за кг.

Редиску продають по 30 грн за кг. Середня ціна на огірки 80 грн/кг. Помідори червоні коштують приблизно 80-100 грн/кг, рожеві по 160 грн. Жовті помідори продають по 200 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує 150 за кг, а український 240 грн/кг.

Ціни на фрукти

Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу імпортну пропонують по 90 грн/кг.

Персики коштують 210 грн кг. Нектарин продають по 440 грн, а імпортні абрикоси по 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 20 грн. Середня ціна на яйця С0, 10 шт — 30 грн.

Категорії СВ можна придбати за 43 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

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