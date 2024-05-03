Яловичина по 700: ціна перед Великоднем на Столичному ринку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі овочі стали дешевшими
Перед Великоднем ціна на деякі продукти ростуть, втім впала вартість яєць. Огірки та редиска дешевшають, а також падає ціна на молоду капусту і картоплю.
Вартість м'яса на прилавках Києва залишається стабільною, але деякі види пропонують за немалі гроші. "Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.
Ціни на м'ясо
Свинина
Ошийок свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Вирізка коштує 240 грн за кг. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг.
Биток коштує 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.
Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.
М'ясо птиці
Тушка курки коштує в середньому 77 грн за кг. Куряче філе продають за 139 грн/кг.
Куряче стегенце — 104 грн за кг. Куряче крило по 67 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.
Філе індички продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.
Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.
Яловичина
Найдорожча яловичина вирізка, вона коштує 700 грн за кг. М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг.
Вартість кілограма м'яса з шиї складає 220 грн за кг. Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг.
Баранина
Ошийок можна придбати за 180 грн за кг. Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг.
Задня нога на кості — 250 грн/кг. Баранина корейка в середньому коштує 400 грн/кг. Баранина ребро продають по 160 грн/кг.
Ціни на овочі
Картоплю продають по 15 грн за кг. Молода картопля коштує від 75 до 130 грн/кг.
Морква в середньому коштує 13 грн/кг. Цибуля — 14 грн за кг.
Капуста коштує 12 грн за кг. Молоду капусту продають по 29 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 12 грн за кг.
Редиску продають по 30 грн за кг. Середня ціна на огірки 80 грн/кг. Помідори червоні коштують приблизно 80-100 грн/кг, рожеві по 160 грн. Жовті помідори продають по 200 грн/кг.
Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує 150 за кг, а український 240 грн/кг.
Ціни на фрукти
Середня ціна на українські яблука 25 грн за кг. Грушу імпортну пропонують по 90 грн/кг.
Персики коштують 210 грн кг. Нектарин продають по 440 грн, а імпортні абрикоси по 550-600 грн/кг.
Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.
Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг.
Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг. Гранат по 120 грн/кг.
Ціни на яйця
Яйця курячі категорії С1, 10 шт коштують 20 грн. Середня ціна на яйця С0, 10 шт — 30 грн.
Категорії СВ можна придбати за 43 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.
Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А
Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30
Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.
Раніше "Телеграф" писав, де в Києві можна освятити паску. Списки храмів ПЦУ по районах столиці.