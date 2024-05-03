Популярний фрукт в Україні й не думає дешевшати: ціни другий рік б'ють рекорди

Війна мала свій вплив на ціноутворення

Другий рік поспіль ціни на банани у весняний період бʼють рекорди. Цьогорічні цінники на цей фрукт вищі за торішній несуттєво, але мають значний вплив на споживання.

Такого висновку дійшли аналітики EastFruit. Вони зазначають, що на формування ціни впливають декілька чинників.

"Можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року. Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", – пояснює Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Зазначається, що в Україні гуртова ціна за 1 кг бананів сягнула $1,26 долара (за середнім курсом 39,5 — 49,77 грн) США за кг, перевищивши торішній рекорд у $1,23 (за середнім курсом 39,5 — 48,58 грн) за кг. Водночас в Україні, зазвичай, найнижчі ціни на банани у всій Східній Європі. Але у ході війни, яку розпочала Росія, постачання через деякі порти було заблоковано. А перевезення через порти інших країн суттєво вплинуло на ціноутворення.

Роздрібні ж ціни на банани в Україні коливаються від $1,7 до 1,8 (за середнім курсом 39,5 — від 67, 15 до 71,1 грн) за кг. За даними Мінфіну, середня ціна на банани складає 69,77 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що у перший тиждень травня в українських супермаркетах змінилася ціна на деякі продукти, серед яких м’ясо та риба. Стали відомі актуальні ціни на ці позиції у магазинах.