В Украине продолжают падать цены на яйца: сколько стоит один десяток перед Пасхой

Стоимость может отличаться в разных супермаркетах Украины

Несмотря на то, что украинцы активно готовятся к Пасхе и скупают яйца для пасок, салатов и крашанок, они все равно продолжают дешеветь. С начала месяца цена на яйца снизилась в среднем на 10 гривен, а то и больше.

Об этом свидетельствует график цен Минфина. Цена на этот продукт начала падать после небольшого подорожания в начале весны.

Так, яйца куриные торговой марки "Квочка" стоят 4 мая 37,85. Хотя еще 1 мая их цена была 48,66 гривен за 10 штук.

Яйца куриные торговой марки "Ясенсвит" тоже подешевели. Их цена с 58,80 гривен 1 мая упала 4 мая до 48,14 гривен. А 5 мая стоимость, согласно прогнозу, снизится еще больше — до 39,53 гривен за десяток.

Яйца куриные "Ясенсвит" в количестве 18 штук в начале мая стоили 87,42 гривны, а 4 мая подешевели до 77,05. Яйца этой же марки, но в количестве 30 штук стоили 144,94 в начале мая, а за день до Пасхи, 4 мая, их цена снизилась до 118,05 гривен.

Также цены на яйца колеблются в зависимости от магазина. В супермаркетах Auchan и Novus десяток яиц ТМ "Квочка" стоит в среднем 37,85 гривен. А яйца "Ясенсвит" стоят в среднем 39,16 гривен за десяток. Яйца в количестве 18-30 штук в разных супермаркетах и от разных производителей стоят от 70 до 118 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине дорожает лук. Его цена за неделю выросла на 39%.