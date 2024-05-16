Курс в Україні може перетнути нову позначку: наскільки може здорожчати долар протягом року

Населення, банкіри та фінансові аналітики очікують на зростання вартості валюти

Експерти прогнозували, що курс американської валюти протягом цього року становитиме 40,7 гривні, але очікування погіршились. Показники можуть зрости до 41,69-41,81 гривні.

Населення України протягом наступних 12 місяців з квітня 2024 року чекали на курс в межах 40,73 гривні, згідно з даними на сайті Національного банку України. У березні громадяни вважали, що показники протягом року виростуть до 39,80 гривні.

Водночас фінансові аналітики у березні прогнозували курс 41,13 грн/долар, а у квітні 41,81 гривні.

Тим часом банкіри прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар протягом цього року, однак в січні вони прогнозували його на рівні 41,31 грн/долар.

Курс долара в Україні станом на 16 травня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 16 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,90 (купівля) та 40,0 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,57 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у другій половині 2024 року.