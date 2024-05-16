Курс в Україні може перетнути нову позначку: наскільки може здорожчати долар протягом року
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Населення, банкіри та фінансові аналітики очікують на зростання вартості валюти
Експерти прогнозували, що курс американської валюти протягом цього року становитиме 40,7 гривні, але очікування погіршились. Показники можуть зрости до 41,69-41,81 гривні.
Населення України протягом наступних 12 місяців з квітня 2024 року чекали на курс в межах 40,73 гривні, згідно з даними на сайті Національного банку України. У березні громадяни вважали, що показники протягом року виростуть до 39,80 гривні.
Водночас фінансові аналітики у березні прогнозували курс 41,13 грн/долар, а у квітні 41,81 гривні.
Тим часом банкіри прогнозують курс на рівні 41,69 грн/долар протягом цього року, однак в січні вони прогнозували його на рівні 41,31 грн/долар.
Курс долара в Україні станом на 16 травня
За даними порталу "Мінфін", у четвер, 16 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,90 (купівля) та 40,0 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,57 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у другій половині 2024 року.