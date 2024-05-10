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Доскочимо майже до 41 гривні за долар? Як зміниться курс протягом 2024 року

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Прогноз експерта є невтішним

Протягом цього року в Україні відбуватиметься контрольоване знецінювання гривні, адже очікуваний курс долара становить 40,7.

Українська економіка готова до того, що гривня поступово падає в ціні. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Маємо помірні темпи девальвації гривні за перші 4 місяці на 5,8%. Це відповідає прогнозній динаміці розрахункового курсу, закладеній у Бюджет-2024", — каже Гетьманцев.

Протягом 2024 року, орієнтовно, знецінення коштів в Бюджеті очікується в межах 10%, бо курс долара закладено на рівні 40,7 гривні.

Він акцентує на тому, що Національний банк України наразі не дає прогнозів по курсу і не встановлює його цільове призначення.

Тому, як резюмує Гетьманцев, ситуація на ринку залишатиметься контрольованою, адже підтримуватиметься за допомогою зовнішнього фінансування, накопичення суттєвих міжнародних резервів та послідовної політики регулятора.

Курс долара в Україні станом на 10 травня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 10 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,92 (продаж). Готівковий курс — 39,85 (купівля) та 39,95 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,55 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про актуальний курс долара в Київських банках та обмінниках.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара