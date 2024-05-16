Курс в Украине может пересечь новую отметку: насколько может подорожать доллар в течение года

Население, банкиры и финансовые аналитики ожидают роста стоимости валюты

Эксперты прогнозировали, что курс американской валюты в этом году составит 40,7 гривны, но ожидания ухудшились. Показатели могут вырасти до 41,69–41,81 гривны.

Население Украины в течение следующих 12 месяцев с апреля 2024 года ожидали курса в пределах 40,73 гривны, согласно данным на сайте Национального банка Украины. В марте граждане считали, что показатели за год вырастут до 39,80 гривны.

В то же время, финансовые аналитики в марте прогнозировали курс 41,13 грн/доллар, а в апреле 41,81 гривны.

Между тем, банкиры прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар в течение этого года, однако в январе они прогнозировали его на уровне 41,31 грн/доллар.

Курс доллара в Украине по состоянию на 16 мая

По данным портала Минфин, в четверг, 16 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,90 (покупка) и 40,0 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,57 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине во второй половине 2024 года.