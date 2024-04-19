Курс долара до кінця року – бакс може дешевшати, але з однією умовою

Але поки що підстав для цього небагато

Курс долара в Україні продовжує зростати, впритул наблизившись до психологічної позначки 40 гривень. Тим часом у держбюджеті на 2024 рік курс долара закладено на рівні 40,7 грн. і якщо він витримуватиметься, то національна валюта девальвуватиме помірними темпами. Про це "Телеграфу" повідомив голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Так, протягом січня-березня курс долара щодо гривні зріс у середньому на 2,6% або з 38 грн. станом на 1 січня до 38,99 грн. на 1 квітня. Це становить майже третину від запланованої річної девальвації, тобто на 7% від стартового курсу на початок 2024 року.

Експерт припустив, що в умовах, коли бюджетні прогнози збігатимуться з реальним станом справ, подальша девальвація гривні може становити ще 4,4%, а до кінця року курс національної валюти теоретично знижуватиметься малопомітними темпами в середньому на 0,5% на місяць (орієнтовно на 20 копійок).

За його твердженням, протягом першого кварталу курсові коливання, як у бік зростання, так і у бік зменшення, відбуваються з незначним відхиленням від "базового" курсу, що в тижневому розрізі не перевищує 2%. У цьому допустимий " люфт " курсових змін становить до 5% від основного курсу.

Сергій Мамедов

За словами Сергія Мамедова, на ситуацію може впливати той факт, що валютний ринок це "живий" організм, у якому йдуть постійні зміни. Однак режим "керованої гнучкості", запроваджений регулятором, заспокоює будь-які прояви невмотивованого зростання валютних курсів, насичуючи попит через активні валютні інтервенції на міжбанку.

"Така "формула" поки виправдовує надію, адже подальша лібералізація валютного ринку залежатиме від низки економічних і військових обставин, серед яких на чільне місце є обсяг макрофінансової допомоги, яка покриває масив бюджетних видатків, а також достатня для успішної боротьби з ворогом військово-технічна. допомога", – зауважив банкір.

Зазначимо, що у квітні курс долара "з’їв" уже більшу частину річної девальвації, що залишилася, прогнозованої НБУ на 2024-й рік і впритул підійшов до 40 гривень за один долар. Втім, напередодні Великодня, приблизно з 26 квітня банкіри прогнозують суттєве зниження курсу американської валюти, приблизно на 80 копійок, щоправда, тимчасове.