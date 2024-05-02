Забудьте вже про 39 за долар: яким буде курс в Україні у другій половині 2024 року

Прогнози невтішні

Протягом цього року в Україні курс американської валюти може коливатись в межах 40-41 гривні. За словами банкіра, від Національного банку України не варто очікувати зниження долара до 39 гривень.

Як розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в ефірі телемарафону, усі показники на ринку контролює Національний банк. Він, ймовірно, на другу половину 2024 року виставить курс в межах 40-41 гривні за долар.

"Усе, що відбувається з гривнею, відбувається за бажанням Національного банку. Курс контрольований, хоч і ходить трохи вправо-вліво. Нацбанк, мабуть, на друге півріччя виведе гривню кудись у діапазон 40-41 і триматиме там… Ніхто не буде вже приспускати до 39", — пояснив він.

Курс долара в Україні станом на 2 травня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 2 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,77 (купівля) та 39,87 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,63 грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому році курс долара по 54 гривні може бути реальним в Україні.