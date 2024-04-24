Майбутнє гривні залежить від США: яким буде курс долара у 2024 році, прогноз

Знецінення української валюти може відбутись через одну причину

Протягом 2024 року в Україні американська валюта може здорожчати до 40,9 гривні. За словами експерта, показники залежать від дій Національного банку, тому ціна на долар може бути на будь-якому рівні.

Як прогнозує експерт Данило Монін у коментарі для 24 Каналу, курс долара в Україні протягом цього року, ймовірно, коливатиметься в межах 39-41 гривні. На валютний ринок також впливає і надання фіндопомоги від Сполучених штатів Америки.

"Якщо США дасть фінансування, то грошей Україні вистачатиме, щоб тримати курс і щоб закрити бюджет", — пояснює експерт.

Він зауважує на тому, у разі, якщо США не проголосує за надання фінансової допомоги для нашої країни, то є ймовірність, що гривня буде знецінюватись.

Однак, якщо рішення буде позитивним, то НБУ зміцнить гривню до 38 гривень у рамках боротьби з інфляцією. Для цього у нього достатня кількість резервів.

Курс долара в Україні станом на 24 квітня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 24 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,74 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,58 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на скільки може здорожчати американська валюта у 2029 році в Україні.