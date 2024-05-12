В Україні різко впали ціни на популярну ягоду: аналітики назвали причину

Падіння цін ще може продовжитись

На поточному тижні в Україні різко знизилися ціни на суницю садову (полуницю). Основною причиною цього стало збільшення пропозиції цієї ягоди з господарств західних областей.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. За їхніми даними, попит на цю ягоду виробники характеризують як невисокий. Через жорстку конкуренцію садівники змушені були значно знизити ціну на цю швидкопсувну продукцію.

Зазначається, що напередодні минулих вихідних суницю садову з плівкових теплиць фермери продавали не дешевше 60–100 грн/кг. Проте вже на початку поточного тижня, коли південні та західні області розпочали збирати ягоду на відкритому ґрунті, ціни впали відразу на 40% – до 35-60 грн/кг.

Зараз пропозиція місцевої суниці садової на українському ринку ще не досягла свого піка, а більш масово збір цієї ягоди почнеться ближче до кінця поточного місяця. При цьому ціни на суницю садову вже опустилися нижче рівня минулого року.

За даними аналітиків, в аналогічний період минулого року пропозиції суниці садової на українському ринку були значно нижчими, ніж сьогоднішні, зважаючи на досить пізній початок сезону реалізації. Через це відпускні ціни на суницю садову в Україні були в середньому на 40% вищими, ніж сьогодні.

Нагадаємо, після Великодня в українських супермаркетах встановили нові ціни на низку популярних продуктів. Так, змінилася вартість деяких позицій курятини, зокрема, трохи здешевшали стегна та філе.