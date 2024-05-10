Вже на прилавках, і точно подешевшає: скільки коштує популярна в Україні ягода

Місцями її мінімальна вартість складає 35 гривень

На українському ринку вже почала продаватись перша полуниця цього сезону. Її вартість наразі є втричі меншою, аніж в аналогічний сезон минулого року і здешевшання триватиме ще 2 тижні.

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу", пропозиція ягоди виросла через сприятливі погодні умови на Закарпатті, де від неї "ламаються" прилавки. Наразі на місцевому ринку її ціна коливається від 35 до 80 гривень.

Експертка зазначає, що українцям в цьому регіоні треба буде заплатити за товар в три рази менше, аніж торік. Крім того, ціна ще встигне потішити, адже вона падатиме 2 тижні.

Попович резюмує, що дефіциту полуниці немає, адже погода сприяє врожайності. До того ж імпорт цих ягід припинився, місцями звівся до мінімуму, адже є продукція власного вирощування.

Водночас за даними кореспондента "Телеграфа", у Дніпрі на ринках та магазинах гарна та велика полуниця коштує 160-200 гривень.

А от у Херсоні на базарі полуницю можна придбати по 70-90 гривень, хоча в місцевому "Сільпо" вона коштує 140 гривень. Про це повідомив Telegram-канал "Херсон Тут".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних овочів в Україні продовжує дорожчати.