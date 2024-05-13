Сезон почався з захмарних цін: в Україні вже почали продавати популярну ягоду

200 грамів можна придбати за 50 грн

В Україні майже з середини квітня продають полуницю, ціни на яку вже знизились. Проте у деяких західних регіонах на ринках вже з'явилась черешня по захмарній ціні.

У мережі користувачі пишуть, що 1 кг ягоди коштує від 250 до 300 грн. Також бідкаються на ранній початок сезону.

Зокрема, в Ужгороді та Мукачеві у 2024 році сезон черешень стартував на три тижні раніше звичайних термінів. Українці кажуть, що 200 грамів можна придбати за 50 грн, а пластикова коробка коштуватиме 100 грн. Тобто 1 кг в середньому обійдеться у 250-300 грн.

За словами аналітиків, торік перші черешні з теплих районів Закарпаття – Виноградівського, Берегівського, Іршавського, Мукачівського – з'являлися на ринках обласного центру лише у 20 числах травня.

Проте продажі ягоди вже починаються, тому очікується, що по всій країні її будуть масово продавати наприкінці весни. Але за умови сонячної та сухої погоди. Адже торік більшу частину урожаю черешні знищили погодні умови, що призвело до її "космічної ціни".

Зауважимо, що на ринках Закарпаття також ціни на полуницю впали до 60–80 грн за кілограм. В інших же регіонах середня вартість коливається у межах 100-130 грн\кг.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знизилася ціна на популярне м’ясо.