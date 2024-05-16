Будет дорожать, но не долго: на сколько выросла цена на популярную ягоду в Украине

Минимальная отпускная стоимость составляет 50 гривен

Украинские фермеры активно продают первые ягоды этого сезона. Им удалось повысить отпускные цены на садовую землянику из-за нестабильных и малообъемных партий, что в свою очередь объясняется ухудшением погодных условий на основных территориях выращивания.

В настоящее время садовая земляника стоит 50-80 гривен за кило, средняя цена которой увеличилась на 37%, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам участников рынка, повышенный спрос со стороны населения связан с низким предложением, но сезон уборки ягод с открытой почвы в южных и западных областях уже начался.

В проекте отмечают, что местная садовая земляника на украинском рынке предлагается к продаже в среднем на 48% дешевле, чем в сезон прошлого года.

В то же время игроки рынка не исключают, что цена на землянику садовую может сильно снизиться, ведь, по их прогнозу, погодные условия станут лучше и тогда предложение ягоды увеличится из местных хозяйств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая стоимость черешни сейчас в Украине и изменится ли цена на нее в дальнейшем.