У червні деякі пенсіонери отримають виплати з доплатою у 500 грн

Ці гроші допоможуть забезпечити пенсіонера необхідними речами

З червня в Україні з’явиться нова доплата для пенсіонерів, середній розмір якої складає 500 гривень. Її зможуть отримати громадяни старше 70 років.

Отримати цю доплату зможуть пенсіонери, які отримують пенсію менш за 10340,35 гривні у місяць. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Доплата для пенсіонерів

Розмір доплати у середньому складає 500 грн. Він коливається від 300 до 570 грн. Розмір залежить від віку пенсіонера. Чим старший громадянин ― тим вищою буде доплата.

З 1 червня розмір доплат буде такий:

300 грн ― для пенсіонерів від 70 до 74 років включно;

456 грн ― її отримають українці від 75 до 79 років включно;

570 грн ― доплата для пенсіонерів від 80 років.

Отримання цієї надбавки відбувається автоматично по досягненню громадянина вказаного віку. Всі ці дані вже є у Пенсійному фонді, тому подавати заявку чи інші документи непотрібно.

Раніше "Телеграф" писав, як українцям докупити страховий стаж в онлайн-режимі. Це потрібно для виходу на пенсію. Цікаво, що докупити стаж можна не лише собі, а й іншій людині.

Деякі пенсіонери можуть залишитись майже без половини виплат від держави. Є одразу декілька факторів, через які у громадянина можуть відібрати від 20% до 50% пенсії.