Пенсионеры смогут получать больше, но нужно изменить вид выплаты: при каких условиях

В некоторых случаях изменится только название начисления

Украинские пенсионеры могут увеличить размер своих выплат с помощью надбавок или перехода на другой вид начисления. Это касается тех пожилых лиц, которые имеют право сразу на 2 вида пенсии.

Как напомнили в Пенсионном фонде Украины, опираясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", смысл перехода с одного вида выплаты на другой есть тогда, когда первая ниже другой. Одна из трех видов пенсии должна назначаться по выбору пожилого лица.

Согласно данным, украинцам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы на должности, дающей право на эту пенсию, выплата не производится. Лицо может получать и пенсию, и зарплату, если ему назначают пенсию по возрасту после выхода на отдых.

Перевод видов пенсии осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов на момент смены, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Следует заметить, что в случае, если пожилое лицо после назначения пенсии за выслугу лет не работало, то расчет пенсии по возрасту будет производиться по материалам пенсионного дела. В этом случае изменится только его название.

Однако если пенсионер после назначения пенсии работал, то при переводе его на пенсию по возрасту по его желанию могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет. В результате человек получит увеличенный коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

Как перейти на другой вид пенсии

Для перехода с одного на другой вид пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. Сделать это можно:

лично в отделении Фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в июне 2024 года некоторые пенсионеры в Украине и получат повышенные пенсии.