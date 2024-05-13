Якщо не мають право на пенсію: як українцям отримати тимчасову допомогу

Треба звернутись до органу соціального захисту

При певних обставинах деякі українці не мають достатнього страхового стажу, аби офіційно вийти на пенсію. У таких випадках держава здійснює тимчасову допомогу в розмірі 2361 гривні.

Як мовиться на порталі "Дія", за відсутності достатньої кількості страхового стажу українці можуть звернутися до Пенсійного фонду для оформлення пенсійних виплат. Їм треба мати щонайменше 15 років стражу.

Таким особам після досягнення 65 років треба звернутись до органу соціального захисту за місцем проживання для призначення тимчасової державної допомоги та надати документи:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідку про трудовий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, визнаної недієздатною)

інформацію про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, вказується в декларації про доходи та майновий стан.

Розмір тимчасової допомоги для пенсіонера складає 2361 гривню

"Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою", — пояснюють в реєстрі адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українських пенсіонерів отримає доплату у червні в розмірі 500 гривень.