Бельгія — Україна: де і коли дивитись матч Ліги націй

Синьо-жовті проведуть другу гру з Бельгією у гостях

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу зіграє другий поєдинок проти команди Бельгії в рамках стикового раунду Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

У прямому етері в Україні матч-відповідь Бельгія — Україна покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

В Інтернеті за ходом гри онлайн можна стежити на сервісі за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (вартість від 129 грн/місяць). Безплатно переглянути зустріч Бельгія — Україна можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Матч Бельгія – Україна відбудеться у Генці (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена". Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Додамо, що у першому матчі українці сенсаційно перемогли Червоних дияволів з рахунком 3:1.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України невдало виступила в Лізі націй, посівши друге місце на груповому етапі в дивізіоні B. Таким чином, Синьо-жовті пробилися в стиковий раунд за право піднятися в дивізіон А. До речі, переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією вийде у дивізіон A, а той, хто програє, виступатиме у дивізіоні B.

Раніше головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, щоправда, українці вже встигли втратити основного центрбека, а за підсумками першої гри двох правих захисників — Коноплю та Сича.